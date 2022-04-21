Красноярск, , 04:06 — REGNUM В четверг, 21 апреля, в Красноярске облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Лес. Весна Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В 07:50 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 21 на 22 апреля ожидается до +2… +4 °C, облачно, осадки.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В пятницу, 22 апреля, в Красноярске до +4… +10 °C, облачно, дождь. Ночью — до −5… −3 °C, снег.

В субботу, 23 апреля, в Красноярске ожидается до −2… +2 °C днём и до −4… −2 °C ночью. Облачно, днём временами небольшие осадки.

21 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве ночью и утром на дорогах местами гололедица.

21−22 апреля в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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