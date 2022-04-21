Новокузнецк, Кемеровская область, 21 апреля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. В Новокузнецке местного жителя оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

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«Сотрудники центра по противодействию экстремизму в ходе мониторинга выявили жителя Новокузнецка, который в социальной сети оставил комментарии, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации, — уточнили в ведомстве. — Полицейские установили личность интернет-пользователя, которым оказался 20-летний горожанин.

Суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей.