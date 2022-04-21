Новосибирск, 21 апреля, 2022, 04:02 — ИА Регнум. На берегу реки Обь в посёлке Красный Яр под Новосибирском мужчина заметил чёрные масляные пятна, похожие на мазут. На место выехали специалисты Росприроднадзора.

Judith Doyle Нефтяное пятно

«С первым дождём всё это попадет в Обь, попрошу принять меры, хотелось бы придать эту ситуацию огласке», — сообщил читатель «НГС Новостей» Дмитрий.

В новосибирском управлении Росприроднадзора отметили, что специалисты взяли пробы и выясняются обстоятельства произошедшего. В региональном управлении МЧС России взяли ситуацию на контроль.

По мнению самого очевидца Дмитрия, появление пятен связано с местной нефтебазой. Он уточнил, что раньше в этом месте был нефтеналивной причал.