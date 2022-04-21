Владивосток, 21 апреля, 2022, 04:11 — ИА Регнум. По инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного собрания на очередном заседании 20 апреля обсудили разработку законопроекта, предусматривающего меры социальной поддержки для членов семей и детей военнослужащих, погибших в ходе участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС ПК.

Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе Последствия обстрела н.п. Новогнатовка. Донецкая область

В числе предложенных мер поддержки — право детей на бесплатное двухразовое питание в школе, дополнительная выплата для подготовки к учебному году, ежемесячная выплата семьям для оплаты дополнительного образования школьникам, доплата к стипендии для студентов. Также предлагается разработать законопроект, предусматривающий предоставление жилья детям погибших военнослужащих по достижении ими 18 лет.

«Наш долг — поддерживать тех, чьи отцы и мужья отдали свои жизни за Отечество, борясь с нацистской нечистью. Сегодня мы всей душой с нашими военными, которые проявляют самоотверженность, мужество и героизм, выполняя поставленные перед ними задачи. Поэтому мы обязаны поддержать семьи наших военнослужащих, не вернувшихся с полей сражений за Донбасс», — сказал председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

Проект закона планируется подготовить к очередному майскому заседанию.

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