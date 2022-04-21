Киев, 21 апреля, 2022, 03:59 — ИА Регнум. ЕС выделит еще €1,5 млрд для оказания дополнительной военной помощи Украине. Об этом 20 апреля заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Свои слова еврочиновник произнес в Киеве, куда ранее прибыл с визитом. Мишель не стал уточнять, о каких конкретных мерах военной поддержки идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин ранее поставил Киеву вооружения, информация о которых не была обнародована. Заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубенталь выступил против поставок Украине тяжелых видов вооружений со стороны ФРГ.