Токио, 21 апреля, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 апреля сделал подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки всех солдат, погибших во время всех японских войн, в том числе казнённых после Второй мировой войны военных преступников. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Toshihiro Gamo Храм Ясукуни

Подношение «масакаки», представляющее собой украшенную белыми лентами ветку вечнозелёного дерева сакаки, было направлено по случаю начала весеннего храмового фестиваля.

Последнее личное посещение премьер-министром Японии храма Ясукуни, который в Азии считается символом милитаризма, состоялось в декабре 2013. Тогда его совершил Синдзо Абэ, чем вызвал жёсткую критику со стороны Китая, Южной Кореи и ряда других стран Азии, посчитавших такой шаг оправданием японской агрессии.

Напомним, в октябре 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида направил подношение синтоистскому храму Ясукуни, где хранятся списки всех солдат, погибших во время всех войн, которые вела Япония начиная с середины XIX века.

Как сообщало ИА REGNUM, на переговорах лидеров Швейцарии и Японии достигнута договорённость об усилении антироссийских санкций.