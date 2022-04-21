Новосибирск, 21 апреля, 2022, 03:47 — ИА Регнум. В настоящее время предпринимаются меры для сглаживания негативных последствий ситуации с невыходом на линии ряда экипажей мусоровозов в Новосибирске. Об этом заявил региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск».

Xlom.ru Вывоз мусора

«Заявившим свои претензии водителям взамен была предложена другая спецтехника, в том числе шесть мусоровозов Mercedes, пять мусоровозов Scania, шесть самосвалов и бункеровозов ГАЗ, семь мусоровозов КАМАЗ, мусоровоз МК. Почти вся техника новая, 2022-2019 годов выпуска», — заявили в компании.

Регоператор отмечает, что для обеспечения своевременного вывоза мусура дополнительно арендовано 14 единиц спецтехники с экипажами. Ещё четыре мусоровоза с экипажами привлечены по договорам подряда. Идёт перераспределение техники из других районов города.

В компании уверяют, что 20 апреля четыре экипажа из бастовавших вышли на работу, ещё семь решили возобновить работу с сегодняшнего дня, 21 апреля. При этом ведётся набор сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске в связи с сообщениями о нарушении прав работников «ЭкоТранс – Н» организована прокурорская проверка.

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