Новосибирск, , 03:49 — REGNUM В арбитраже Новосибирской области была рассмотрена просьба АО «Специализированный застройщик «Береговое», которое потребовало приостановить действие распоряжения губернатора Новосибирской области, принятое в отношении компании. Суд в обеспечительных мерах отказал. На определение может быть подана апелляционная жалоба, передаёт ИА REGNUM.

Суд succo

Компания-застройщик попыталась приостановить действие документа от 10 марта 2022 года за номером 27-р, которым было признано утратившим силу решение от 12 августа 2021 года. Августовский документ касался масштабного инвестиционного проекта «Многоквартирный жилой дом по улице Закавказская в Октябрьском районе города Новосибирска».

Документом от 2021 года спецзастройщику «Береговое» под многоэтажную застройку был без торгов предоставлен участок на улица Закавказская ориентировочной площадью 13 097 кв. м.

В обмен компания должна была за пять лет реализовать проект, в котором не менее 670 кв. м жилых помещений подлежали передаче в собственность обманутых дольщиков из соответствующего реестра. Помимо этого, компания должна была внести не менее 31,1 млн рублей на завершение долгостроя на улице Галущака, 15 стр в Новосибирске. Деньги должны были быть внесены в течение одного месяца.

В марте 2022 года губернатором документ от 2021 года был признан утратившим силу, с чем не согласилось АО «Специализированный застройщик «Береговое», которое через суд попыталось приостановить его действие. Суд в этом отказал.