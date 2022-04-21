Магадан, , 03:36 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что главная задача региональных властей – не просто принять меры и пережить санкции, необходимо развитие в изменившихся условиях, использовании новых возможностей для повышения экономического потенциала региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Разгрузка угля с балкера «Золотая Колыма» в Магаданском морском торговом порту Andrey dementev

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«Военная спецоперация закончится, а вот экономическая война с Россией будет продолжаться. Мы – регион с моноэкономикой, у нас есть золото, и бюджет региона вполне устойчив. Важно еще раз проанализировать целесообразность намеченных проектов и затрат. Надо гарантировать налоговые поступления в бюджет в полном объеме. Но помнить и об экономии. Без снижения расходов не может быть развития», — сказал Сергей Носов.

Губернатор акцентировал, что помимо золотодобычи, добычи меди и других полезных ископаемых, нужно совершенствование транспортной инфраструктуры Магаданской области, где наиболее крупными проектами являются строительство автомобильного моста через Алдан, продолжение ремонта ФАД «Колыма» и модернизация морских портов в Магадане.

Также Сергей Носов остановился на потенциальных возможностях расширения линейки механизмов применения Особой экономической зоны, над принятием которых работают региональные власти. Отметил и перспективы строительства завода по переработке Омега-3 и дикоросов Колымы.

«Я высоко оцениваю работу многих наших ведомств, меры поддержки и меры противодействия санкциям запущены. Сейчас новый этап — сбор, анализ и внедрение идей по развитию Магаданской области. Делать это надо интенсивно и масштабно. У нас есть шанс создать сильную экономику», — сказал Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 15 апреля ускорилась до 17,62% в годовом выражении с 17,49% неделей ранее.