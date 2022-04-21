Рамалла , , 03:36 — REGNUM Новая атака с использованием нескольких ракет, запущенных по израильской территории, была совершена в ночь на 21 апреля со стороны сектора Газа. Об этом сообщает информационный портал Dunya Al Watan.

Перехват ракеты из Сектора Газа Israel Defense Forces

Информация о том, сколько снарядов долетели до целей, не приводится. Обстрел произошел сразу же после авиаудара военно-воздушных сил Израиля по двум объектам радикальной палестинской группировки ХАМАС в Газе. Перед налетом с территории анклава в направлении израильского города Сдерот была выпущена одна ракета, из-за чего четыре человека получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля информационное агентство Al-Quds распространило информацию о том, что израильская полиции разогнала молящихся в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, применив против них специальные средства.

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