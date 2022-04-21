Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Апелляцию на решение федерального окружного суда штата Флорида о приостановке действия постановления о ношении масок в общественном транспорте подаст министерство юстиции США. Об этом 20 апреля сообщает агентство The Associated Press.

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Такое решение было принято после обращение в ведомство федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний. Медрегулятор считает, что требование о ношении масок в общественном транспорте необходимо для общественного здравоохранения.

Федеральный окружной суд Флориды 18 апреля вынес постановление о незаконности продления постановления властей США, требующего ношения масок в общественном транспорте с целью предотвращения распространения коронавируса. По мнению судьи Кэтрин Майзел, такое масштабное требование правительства должно было получить одобрение Конгресса США. Аргументы медрегулятора были сочтены недостаточными для оправдания продления масочного режима.

Крупнейшие американские авиакомпании и национальная железнодорожная пассажирская корпорация Amtrak сразу же после вынесения решения судом Флориды отменили требование об обязательном ношении масок для сотрудников и пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что субштамм BA.2 штамма коронавируса «Омикрон» остается на первом месте по распространению на территории США.

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