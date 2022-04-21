Новосибирск, , 03:31 — REGNUM Для дорожно-эксплуатационного управления-1 (ДЭУ-1) остаётся особо острым вопрос укомплектования штата. Об этом заявил начальник учреждения Алексей Лыков.

Подметально-уборочная машина Dmitry Ivanov

«Сегодня укомплектованность дорожными рабочими – 60%, водителями и машинистами – 50%, — уточнил он. — Также для улучшения уборки проезжей части нам дополнительно требуется наполнить свой парк новыми видами спецтехники. Необходимы подметально-уборочная техника и погрузчики малых габаритов, которые позволяли бы более оперативно работать на дорожной инфраструктуре, а также поливомоечная техника с мойками высокого давления».

Лыков заявил, что департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сейчас прорабатывает перечень спецтехники для приобретения в 2022 году.

Напомним, что губернатор потребовал от мэра начать наконец-то убирать Новосибирск.