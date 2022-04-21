Магадан, , 03:21 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал 20 апреля постановление, в соответствии с которым будут смягчены коронавирусные ограничения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пожилые люди в защитных масках Дарья Драй © ИА REGNUM

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Отмечается, что теперь масочный режим и социальная дистанция региональным постановлением не регулируется — контроль остаётся за Роспотребнадзором.

В силе остаются требования к термометрии сотрудников предприятий и организаций, отстранение от работы сотрудников с признаками инфекционных заболеваний, а также к дезинфекции, в том числе в общественном транспорте.

В марте были отменены QR-коды при посещении ресторанов, кинотеатров, музеев и других общественных мест.

За минувшие сутки госпитализировано пять человек в ковидные отделения. Смертей не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области сохраняется обязательный масочный режим для работников сферы услуг при непосредственном взаимодействии с клиентами. При этом для граждан действует рекомендательный характер ношения масок для граждан.