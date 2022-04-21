Новосибирск, , 03:19 — REGNUM В Новосибирске работники ДЭУ-1 проводят весеннюю уборку в усиленном режиме на 4 млн кв. метрах улично-дорожной сети Центрального, Заельцовского, Железнодорожного и Октябрьского районов. Об этом заявили в мэрии города.

Уборка города City-yaroslavl.ru

«Мы всегда работаем круглосуточно, без выходных, но усиленный режим ещё предполагает дополнительное увеличение рабочих звеньев при проведении комплексных работ, — прокомментировал начальник ДЭУ-1 Алексей Лыков. — Налажен непрерывный процесс по очистке лотковой части и осевых от песка и грязи с последующим смыванием и подметанием проезжей части, а также помывка дорожной инфраструктуры и ограждений».

Он уточнил, что работы необходимо завершить до майских праздников.

В мэрии уверяют, что на весенних уборочных работах положительно сказалось, что дорожники стали отказываться от применения песко-соляных смесей зимой и применяться более корректные противогололедные материалы.

При этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее рекомендовал мэру Новосибирска «перестать искать объяснения и наконец взяться за обеспечение порядка и начать убирать город».

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