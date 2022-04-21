Тель-Авив, Израиль, 21 апреля 2022, 03:10 — REGNUM Израильская авиация атаковала два военных объекта радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, 21 апреля сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Армию обороны Израиля.
Атака стала ответом на обстрел одной ракетой, выпущенной со стороны палестинского анклава. Целью израильских военно-воздушных сил стали место под названием «Исса-аль-Батран» и объект в районе Зейтун, расположенный к юго-востоку от города Газа.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля иранский президент Эбрахим Раиси предупредил, что Иран нанесет удар по центральным районам Израиля при малейшей угрозы с израильской стороны.
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