Москва, , 03:12 — REGNUM Минпромторг России 28 апреля 2022 года планирует выбрать исполнителя, который создаст систему многодисциплинарного проектирования воздушного винта регионального самолёта. Начальная цена тендера составит 221,712 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Двигатель SSJ-100

Размер аванса по контракту составит 50%. Работы должны завершить в два этапа — до 15 ноября 2022 года.

«Сокращение сроков и повышение качества разработки воздушного винта регионального самолёта путем развития методов проектирования, численного моделирования и многодисциплинарной оптимизации», — уточняется цель работы.

Напомним, ранее министерство также провело несколько крупных тендеров, в рамках которых с ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» были заключены контракты на 18,5 млрд рублей — на улучшение характеристик самолёта RRJ-95 и максимальное импортозамещение по программе «Сухой Суперджет». Ещё по одному тендеру — на создание самолёта для местных авиалиний — идёт работа комиссии.