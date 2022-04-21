Москва, 21 апреля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Минпромторг России 28 апреля 2022 года планирует выбрать исполнителя, который создаст систему многодисциплинарного проектирования воздушного винта регионального самолёта. Начальная цена тендера составит 221,712 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Двигатель SSJ-100

Размер аванса по контракту составит 50%. Работы должны завершить в два этапа — до 15 ноября 2022 года.

«Сокращение сроков и повышение качества разработки воздушного винта регионального самолёта путем развития методов проектирования, численного моделирования и многодисциплинарной оптимизации», — уточняется цель работы.

Напомним, ранее министерство также провело несколько крупных тендеров, в рамках которых с ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» были заключены контракты на 18,5 млрд рублей — на улучшение характеристик самолёта RRJ-95 и максимальное импортозамещение по программе «Сухой Суперджет». Ещё по одному тендеру — на создание самолёта для местных авиалиний — идёт работа комиссии.