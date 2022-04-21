Лос-Анджелес, США, 21 апреля, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет разбился в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) возле шоссе, сообщает пресс-служба пожарного департамента города.

Частный самолет

Сообщается, что воздушное судно упало в районе шоссе 210. В результате крушения погиб один человек, опознать его возраст и пол пока не представляется возможным. Других жертв возможной катастрофы пожарные на месте происшествия не обнаружили. Пока причина падения самолета неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Гаити упал легкомоторный самолет. В результате происшествия погибли пять человек. Одному из людей, находившихся на борту воздушного судна, удалось выжить.