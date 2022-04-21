Лондон, 21 апреля, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучшим ответом на «крокодильские» действия России на Украине является продолжение поставок оружия киевскому режиму. Об этом сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Борис Джонсон «Лучшее, что могут сделать мировые лидеры, — это ответить, продолжая вооружать Украину».

Комментируя журналистам по дороге в Нью-Дели ситуацию на Украине, Джонсон подчеркнул, что не верит в успех переговоров между Москвой и Киевом в такой сложной ситуации, в которой находится украинская сторона.

Борис Джонсон «Я не представляю, как украинцы могли бы сейчас легко… прийти к какому-либо соглашению. Как можно вести переговоры с крокодилом, у которого в пасти твоя нога?»

Напомним, 21−22 апреля Борис Джонсон впервые посетит Индию в качестве главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания направит в помощь Украине самоходные зенитные установки Stormer.

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