Тбилиси, , 13:36 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на собственном судебном процессе, заявил о наличии в стране многочисленных «офисов пророссийских организаций», сообщает 20 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»… в отношении Грузии готовилась и готовится очень большая угроза. Точно так же, как на Украине сотни офисов были открыты пророссийскими организациями, но Зеленский вовремя их закрыл, они были открыты и в Грузии, и как вы думаете, эти офисы были открыты к выборам? Эти офисы были открыты после них, как раз перед вторжением на Украину, и как только с Украиной будет покончено, они вторгнутся сюда. Сегодня Украина встала на пути этого коварного плана. Но грузинский народ не может полагаться только на украинцев, грузинский народ должен защищать свое достоинство. То, за которое наши предки боролись веками…», — сказал Саакашвили.

Напомним, что Саакашвили к двум уже имеющимся тюремным срокам может получить ещё и третий — за незаконное пересечение грузинской границы.