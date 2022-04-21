Новосибирск, , 03:05 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 21 апреля, будет дан старт Весенней недели добра. Она проводится в рамках благотворительного марафона «Добрый Новосибирск» и XIV Городского интегрированного фестиваля детского и юношеского творчества «Солнечный марафон», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Увлеченные Добром © Иван Чарин

Как рассказали в мэрии города, пройдут субботники; сбор средств и вещей для малоимущих граждан, ветеранов, интернатов, приютов; оказание адресной помощи пожилым и одиноким людям; сдача донорской крови; благотворительные концерты и спектакли, экологические акции, образовательные проекты и другие мероприятия.

Весенняя неделя добра продлится в Новосибирске до 30 апреля.