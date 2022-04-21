Санта-Фе, США, 21 апреля 2022, 03:01 — REGNUM Компания Rust Movie Productions LLC, занимавшуюся созданием фильма Rust («Ржавчина»), на съёмках которого погибла оператор Галина Хатчинс, была оштрафована бюро по по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико. Это следует из опубликованного 20 апреля официального документа ведомства.
Сумма штрафа составила более 136 тыс. долларов. Поясняется, что работодатель не предоставил рабочее место, «свободное от распознаваемых опасностей», которые могли привести к серьёзному физическому ущербу или гибели сотрудников. Также обращается внимание на нарушение закона об охране труда.
Уточняется, что компания нарушила обязательный пункт о безопасности в ходе работы. Компания обязана будет выплатить бюро по охране труда и технике безопасности 136 793 доллара в течение 15 дней.
Напомним, гибель оператора на съёмочной площадке фильма Rust произошла в ходе съёмок эпизода с участием актёра Алека Болдуина. Актёр сделал выстрел из пистолета, который по неизвестной причине оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых. Оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение, пострадал режиссёр Джоэл Соуза. В настоящее время ведётся расследование инцидента.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что властями штата США Нью-Мексико были опубликованы результаты расследования трагедии, произошедшей на съёмках фильма Rust.
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