Санта-Фе, США, 21 апреля, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Компания Rust Movie Productions LLC, занимавшаяся созданием фильма Rust («Ржавчина»), на съёмках которого погибла оператор Галина Хатчинс, была оштрафована бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико. Это следует из опубликованного 20 апреля официального документа ведомства.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

Сумма штрафа составила более 136 тыс. долларов. Поясняется, что работодатель не предоставил рабочее место, «свободное от распознаваемых опасностей», которые могли привести к серьёзному физическому ущербу или гибели сотрудников. Также обращается внимание на нарушение закона об охране труда.

Уточняется, что компания нарушила обязательный пункт о безопасности в ходе работы. Компания обязана будет выплатить бюро по охране труда и технике безопасности 136 793 доллара в течение 15 дней.

Напомним, гибель оператора на съёмочной площадке фильма Rust произошла в ходе съёмок эпизода с участием актёра Алека Болдуина. Актёр сделал выстрел из пистолета, который по неизвестной причине оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых. Оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение, пострадал режиссёр Джоэл Соуза. В настоящее время ведётся расследование инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что властями штата США Нью-Мексико были опубликованы результаты расследования трагедии, произошедшей на съёмках фильма Rust.