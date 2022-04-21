Тюмень, 21 апреля, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Тюменские огнеборцы помогли спасти сову. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Сова в тюменском парке

В экстренные службы города 20 апреля поступило несколько звонков от тюменцев о том, что в парке в районе улицы Пржевальского стая ворон атакует сову, засевшую на дереве. Люди просили помочь спасти лесную гостью.

На сообщения среагировали сотрудники 15-й пожарно-спасательной части 32 ПСО, находившиеся неподалёку. Пока пожарные устанавливали трехколенную лестницу к дереву, вороны не оставляли сову в покое, продолжая беспрерывно пикировать на неё с разных сторон. Они согнали сову с веток, птица полетела в сторону хозяйственных построек. Тем временем люди старались отогнать ворон от совы.

В итоге спасителем совы стал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области, который приехал фиксировать происшествие. Он снял свою куртку, подобрался к сове и накрыл птицу.

«Мы убедились, что птица надежно сидит внутри куртки, и потом, в более спокойной обстановке переместили в транспортную сумку представителя зоозащитной организации, чтобы её осмотрели специалисты и она получила необходимый уход и лечение», — сообщает сотрудник пресс-службы Александр Зубарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменским спасателям доводилось вызволять кота, который в течение нескольких дней кричал с балкона десятого этажа в доме на улице Беловежской в микрорайоне Антипино. После доступа в квартиру, хозяева которой уехали на отдых, выяснилось, что за котом присматривали, у него был корм и вода, не было лишь ласки и внимания, к которым он привык.