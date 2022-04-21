Новосибирск, 21 апреля 2022, 02:58 — REGNUM В Новосибирске на стройплощадке ледовой арены завершили обустройства основного ледового поля – залито основание железобетонной технологической плиты. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Следующий этап — утепление и монтаж системы хладоснабжения. После этого зальют первый пробный лёд.
По данным генеральной подрядной организации –компании «ЭлинАльфа», темпы работ на объекте набраны очень высокие и ведутся в соответствии с графиком. Так, строители начали монтаж лифтовых кабин, продолжается обустройство кровли стилобата, ведутся отделочные работы на лестничных маршах, в помещениях укладывается плитка на полу, монтируются инженерные внутренние и внешние сети.