Новосибирск, 21 апреля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. В Новосибирске на стройплощадке ледовой арены завершили обустройство основного ледового поля — залито основание железобетонной технологической плиты. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

Следующий этап — утепление и монтаж системы хладоснабжения. После этого зальют первый пробный лёд.

По данным генеральной подрядной организации — компании «ЭлинАльфа», темпы работ на объекте набраны очень высокие и ведутся в соответствии с графиком. Так, строители начали монтаж лифтовых кабин, продолжается обустройство кровли стилобата, ведутся отделочные работы на лестничных маршах, в помещениях укладывается плитка на полу, монтируются инженерные внутренние и внешние сети.