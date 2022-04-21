Вашингтон, 21 апреля 2022, 02:40 — REGNUM Американская компания Procter& Gamble допускает, что может прекратить деятельность в России из-за западных санкций, а также проблем с поставками и механизма денежно-кредитного регулирования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет организации.

Уходит под воду
Уходит под воду
(сс) MemoryCatcher

Решение компании будет зависеть от влияния ситуации вокруг Украины на поставщиков и розничных клиентов. Procter& Gamble занимается производством средств личной гигиены, бытовой химии, косметики и техники для дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта американская корпорация Johnson & Johnson объявила, что временно отказывается поставлять в Россию средства личной гигиены.

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