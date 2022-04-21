Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Американская компания Procter& Gamble допускает, что может прекратить деятельность в России из-за западных санкций, а также проблем с поставками и механизма денежно-кредитного регулирования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет организации.

Уходит под воду (сс) MemoryCatcher

Решение компании будет зависеть от влияния ситуации вокруг Украины на поставщиков и розничных клиентов. Procter& Gamble занимается производством средств личной гигиены, бытовой химии, косметики и техники для дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта американская корпорация Johnson & Johnson объявила, что временно отказывается поставлять в Россию средства личной гигиены.

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