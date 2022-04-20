Порт-о-Пренс, 21 апреля, 2022, 02:37 — ИА Регнум. В Гаити в результате крушения легкомоторного самолёта к западу от столицы Порт-о-Пренса погибли пять человек. Об этом 20 апреля сообщает Agence France-Presse.

Легкомоторный самолет

По данным журналистов, на борту самолёта находились шесть человек, один из них при авиакатастрофе выжил. Отмечается, что падающий самолёт врезался в стоящий на земле грузовик, в результате чего ранения получили ещё три человека, оказавшиеся поблизости. Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция аргентинского штата Санта-Катарина объявила, что пропавший неделю назад в Аргентине бразильский легкомоторный самолёт упал в океан недалеко от Патагонии.

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