Тбилиси, , 13:05 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на своём судебном процессе, заявил о необходимости проведения в Грузии массовых митингов, сообщает 20 апреля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нам нужна демонстрация единства и празднование единства. Там свободно могло быть 200 тысяч человек, а не какой-то обычный митинг на 20−30 тысяч. Просто люди должны требовать перемен, чтобы в это очень трудное время они могли вернуть свою страну. Потому что есть исторический шанс и окно, которое скоро закроется, чтобы восстановить территориальную целостность Грузии и продолжить стремительное развитие Грузии», — сказал Саакашвили.

Напомним, что Михаил Саакашвили обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Кроме того, экс-президент уже дважды был заочно приговорён грузинскими судами к лишению свободы в общей сложности на девять лет.