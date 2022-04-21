Лондон, , 02:36 — REGNUM Фермеры в Великобритании требуют от розничных сетей поднять цены на куриные яйца из-за роста стоимости топлива, электроэнергии и корма для птиц, сообщает газета The Daily Mail.

Курица

«Фермы призывают все крупные супермаркеты поднять цену на дюжину яиц от выращенных в натуральных условиях куриц на 40 пенсов и по меньшей мере на 80 пенсов за органические», — отмечает издание.

Фермеры указывают, что расходы предприятий на топливо и электричество выросли на 30% и 40% соответственно. Также из-за перебоев с поставками выросла стоимость и кормов для птицы в полтора раза. Кроме того, часть предприятий утверждает, что будет вынуждена закрыть производство куриных яиц, если их стоимость в розничной продаже не вырастет.