Бишкек, , 02:35 — REGNUM Цены на автомобильное топливо в Киргизии начали постепенно стабилизироваться, даже несмотря на то, что нефтетерейдеры продают «тяжёлые остатки» горюче-смазочных материалов, закупленных в период высокого курса доллара США. Об этом сообщили в госслужбе антимонопольного регулирования сегодня, 20 апреля.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ведомстве подчёркивают, что за последние два дня стоимость бензина марки АИ-92 снизились в среднем на 0,5 сома (0,5 рубля) и сейчас составляет от 62,5 до 63,2 сома (от 62,5 до 63,2 рубля) за литр.

Дизельное топливо на автозаправочных станциях в Киргизии также подешевело в среднем на 0,5 сома (0,5 рубля), и теперь его цена складывается на уровне от 62,9 до 63,5 сома (от 62,9 до 63,5 рубля) за литр.

Также госантимонополия отмечает, что расценки на сжиженный углеводородный газ в республике в настоящее время составляет от 33,9 до 34 сомов (от 33,9 до 34) за литр, что также ведёт к стабилизации рынка автомобильного топлива.

ИА REGNUM напоминает, что ранее киргизские и российские власти договорились об увеличении беспошлинных поставок ГСМ из России в Киргизию до 650 тысяч тонн

бензина, 550 тысяч тонн дизтоплива, 100 тысяч тонн авиатоплива, 60 тысяч тонн битума и 50 тысяч тонн сырой нефти.

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