Сантьяго, , 02:35 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 2515 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 3 535 534. Также за минувшие сутки в республике скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умерли 57 283 человека.

Ведомство фиксирует незначительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике за минувшие сутки. В частности, прирост числа зараженных в столичном регионе Сантьяго составили 5,91%, в остальных регионах страны — 4,55%.

В настоящее время в Чили зафиксировано 8003 активных случая заболевания COVID-19. При этом 305 пациентов находятся в реанимации, из них 217 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.