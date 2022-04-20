Париж, 21 апреля, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Теледебаты перед вторым туром президентских выборов между действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном, баллотирующимся на второй срок, и его соперницей Марин Ле Пен состоялись 20 апреля и продлились 2 часа 50 минут.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон vs Ле Пен

Кандидаты на пост главы Франции повторили рекорд по длительности дискуссии в подобном формате, установленный десять лет назад, в 2012 году. Тогда участниками дебатов стали выдвигавшийся на второй срок президентства Николя Саркози и его соперник от социалистов Франсуа Олланд.

В ходе дискуссии Макрон и Ле Пен обсудили широкий спектр вопросов, от социальной и экономической политики Франции, до ситуации на международной арене и отношений с Россией.

Дебаты между кандидатами на пост главы государства не являются обязательным мероприятием, но за 50 лет существования формата они уже стали традицией в политической жизни Франции. В такой же политической дуэли перед вторым туром выборов Макрон и Ле Пен уже сходились в 2017 году.

Напомним, второй тур выборов во Франции состоится 24 апреля. В первом туре Макрон набрал 27,84% голосов, за Ле Пен проголосовали 23,15% избирателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что при её избрании пенсионный возраст в стране составит от 60 до 62 лет и в ближайшие годы не будет повышаться.