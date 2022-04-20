Южно-Сахалинск, 21 апреля, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на тренировке по хоккею сломал ногу. В больнице ему наложили гипс, об этом глава островного региона сообщил в своём телеграм-канале.

Dfo.gov.ru Валерий Лимаренко

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«Друзья, вы все знаете о моей любви к хоккею. Во время напряженных тренировок не исключены и травмы. К сожалению, сегодня повредил ногу, наложен гипс. Несмотря на эту неприятность, остаюсь в строю и продолжу свою работу с прежней отдачей. Будьте здоровы и берегите себя!» — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вынесен приговор по делу о нападении на сотрудника полиции, которому сломали кисть. Условный срок получила местная жительница.