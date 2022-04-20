Вашингтон, 21 апреля, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Людей, находящихся в комплексе правительственных зданий на Капитолийском холме в Вашингтоне, пришлось эвакуировать из-за «угрозы, исходящей от воздушного судна». Об этом сообщает в социальных сетях полиция Капитолия.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

Отмечается, что такое решение было принято «в качестве меры предосторожности» и в настоящий момент опасности нет. Кроме того, в полиции пообещали позже обнародовать дополнительные детали по поводу случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года полиция Капитолия остановила грузовик без номерного знака, водитель которого вез в кузове холодное оружие, в том числе ножи и мачете.