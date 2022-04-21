Балтийск, Калининградская область, , 02:03 — REGNUM Сторожевой корабль Балтийского флота (БФ) «Неустрашимый» выполнил вблизи побережья Калининградской области испытательные ракетные стрельбы. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» (однотипный с «Неустрашимым") Mil.ru

пресс-служба ЗВО «В боевой стрельбе по воздушной цели был задействован зенитный ракетный комплекс «Кинжал», способный надёжно обеспечивать противовоздушную оборону корабля при нападении различных воздушных средств условного противника с различных высот и направлений».

Отмечается, что в результате выполнения стрельбы «имитированная воздушная цель была успешно поражена».

После завершения всего комплекса испытаний «Неустрашимый», на котором были существенно обновлены системы вооружения, а также установлены форсированные двигатели, вернётся в состав соединения надводных кораблей Балтийского флота ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, в море для проведения очередного комплекса приёмо-сдаточных испытаний вышел сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый», капитальный ремонт и модернизацию которого завершил Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

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