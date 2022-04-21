Балтийск, Калининградская область, 21 апреля 2022, 02:03 — REGNUM Сторожевой корабль Балтийского флота (БФ) «Неустрашимый» выполнил вблизи побережья Калининградской области испытательные ракетные стрельбы. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате выполнения стрельбы «имитированная воздушная цель была успешно поражена».
После завершения всего комплекса испытаний «Неустрашимый», на котором были существенно обновлены системы вооружения, а также установлены форсированные двигатели, вернётся в состав соединения надводных кораблей Балтийского флота ВМФ России.
Как сообщало ИА REGNUM, в море для проведения очередного комплекса приёмо-сдаточных испытаний вышел сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый», капитальный ремонт и модернизацию которого завершил Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».
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