Тюмень, 21 апреля, 2022, 01:47 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен приговор 63-летнему уроженцу Ингушетии, который похитил и изнасиловал бывшую сожительницу. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

LMAP Жертва изнасилования

Установлено, что обвиняемый продолжительное время сожительствовал с тюменкой, у них вырос совместный сын. Получив высшее образование, женщина устроилась в банк и быстро поднялась по службе. В её обязанности входила организация корпоративных мероприятий и праздников. Сожителю это не нравилось — он устраивал женщине скандалы и сцены ревности.

Когда сожительница предложила подсудимому расстаться, тот организовал за ней слежку, чтобы убедиться в неверности возлюбленной и отомстить за разрыв отношений. Утром 30 апреля 2018 года он подкараулил женщину на парковке у закусочной, где в салон её автомобиля сел неизвестный мужчина. Подсудимый набросился на незнакомца, выкинул его из машины, сел за руль и вывез сожительницу в лес, где избил и изнасиловал. Чтобы не портить дальнейшую жизнь совместному сыну судимостью отца, женщина забрала заявление из полиции.

Но на этом обвиняемый не остановился. Он нашёл ранее судимого мужчину, который за 100 тысяч рублей согласился избить сожительницу бейсбольной битой, превратив её в инвалида. К счастью, исполнитель взял аванс и пропал.

Суд признал виновным ревнивца в организации покушения на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищении, изнасиловании, назначив ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, и взыскал с осужденного 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.