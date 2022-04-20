Харьков, Украина, 21 апреля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Судьбу чилийского журналиста и писателя Гонсало Лиры Лопеса, который находится в украинском городе Харькове, выясняет МИД Чили. Об этом 20 апреля сообщили журналистам в пресс-службе чилийского ведомства.

Shmuliko Площадь Свободы. Харьков

Через консульство в Москве МИД Чили получил информацию о том, что связь с журналистом Гонсало Лирой Лопесом прервалась 15 апреля. На этот момент чилиец находился в Харькове, он был известен своей критикой киевских властей.

Министерство находится в контакте с компетентными органами для установления местонахождения чилийского журналиста. Если судить по записям в социальных сетях, на свою страницу в Twitter Гонсало Лопес выходил пять дней назад.

При этом сам журналист понимал, что из-за его критики в адрес властей Киева в отношении него могут быть предприняты какие-либо действия.

«Если вы не слышали обо мне 12 часов и более, внесите меня в этот список», — так написал чилийский журналист в одном из своих твитов.

В списке значились убитый неизвестными в Кременной, которая контролировалась украинскими карателями, глава этого населённого пункта Владимир Струк, погибший представитель Украины на переговорах с Россией Денис Киреев и другие.