Бишкек, , 01:37 — REGNUM Счетная палата провела аудиторскую проверку республиканского бюджета Киргизии за 2020 год и выявила финансовые нарушения на 23 млрд сомов (около 23 млрд рублей). Об этом заявил аудитор Алимжан Байгазаков на заседании парламента сегодня, 20 апреля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, финансовый аудит также позволил обнаружить ошибки при принятии республиканского бюджета на 19,7 млрд сомов (около 19,7 млрд рублей).

«Но по этой сумме счётная палата отказались давать заключение, так как там есть неточности в законе», — добавил Байгазаков.

Также представитель ревизионного ведомства сообщил, что Министерство финансов Киргизии пока что смогло возместить в республиканскую казну только 18 млрд сомов (около 18 млрд рублей) из этих денег.

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