Париж, , 01:37 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что при её избрании пенсионный возраст в стране составит от 60 до 62 лет и в ближайшие годы не будет повышаться. Об этом она сказала 20 апреля, в ходе единственных теледебатов с президентом Эмманюэлем Макроном, баллотирующимся на высший должностной пост на второй срок.

Марин Ле Пен © ИА REGNUM

Ле Пен «Французы смогут выходить на пенсию в возрасте от 60 до 62 лет. Чтобы получать полную пенсию, будет необходимо производить соответствующие отчисления на протяжении 40-42 лет».

Оппонирующий ей действующий глава государства, наоборот, намерен продвигать свой план, предусматривающий до 2030 года повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет. По плану Макрона, ежегодно возраст выхода на пенсию для французов будет повышаться на четыре месяца.

Ле Пен в ходе дебатов также предложила провести повышение зарплаты на 10%, считая это более эффективной мерой, чем единовременная выплата в размере €6 тысяч для работников с невысокими доходами, предложенная Макроном.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов во Франции согласно опросу Elabe лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон с 54,5% голосов. Марин Ле Пен, предположительно, может набрать 45,5% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получила право открыть единственные теледебаты перед вторым туром выборов главы республики, где её единственным соперником будет действующий президент Эммануэль Макрон.

Читайте также: «Франция окажется в изоляции, если будет избрана Ле Пен» — Ле Дриан

Читайте ранее в этом сюжете: Ле Пен получила право первого слова на предвыборных дебатах с Макроном