Париж, 21 апреля, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что при её избрании пенсионный возраст в стране составит от 60 до 62 лет и в ближайшие годы не будет повышаться. Об этом она сказала 20 апреля в ходе единственных теледебатов с президентом Эммануэлем Макроном, баллотирующимся на высший должностной пост на второй срок.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

Ле Пен «Французы смогут выходить на пенсию в возрасте от 60 до 62 лет. Чтобы получать полную пенсию, будет необходимо производить соответствующие отчисления на протяжении 40–42 лет».

Оппонирующий ей действующий глава государства, наоборот, намерен продвигать свой план, предусматривающий до 2030 года повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет. По плану Макрона, ежегодно возраст выхода на пенсию для французов будет повышаться на четыре месяца.

Ле Пен в ходе дебатов также предложила провести повышение зарплаты на 10%, считая это более эффективной мерой, чем единовременная выплата в размере €6 тысяч для работников с невысокими доходами, предложенная Макроном.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов во Франции, согласно опросу Elabe, лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон с 54,5% голосов. Марин Ле Пен, предположительно, может набрать 45,5% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получила право открыть единственные теледебаты перед вторым туром выборов главы республики, где её единственным соперником будет действующий президент Эммануэль Макрон.

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