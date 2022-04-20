Ле Пен пообещала французам сохранить пенсионный возраст и повысить зарплату
Париж, 21 апреля, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что при её избрании пенсионный возраст в стране составит от 60 до 62 лет и в ближайшие годы не будет повышаться. Об этом она сказала 20 апреля в ходе единственных теледебатов с президентом Эммануэлем Макроном, баллотирующимся на высший должностной пост на второй срок.
Оппонирующий ей действующий глава государства, наоборот, намерен продвигать свой план, предусматривающий до 2030 года повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет. По плану Макрона, ежегодно возраст выхода на пенсию для французов будет повышаться на четыре месяца.
Ле Пен в ходе дебатов также предложила провести повышение зарплаты на 10%, считая это более эффективной мерой, чем единовременная выплата в размере €6 тысяч для работников с невысокими доходами, предложенная Макроном.
Напомним, перед вторым туром президентских выборов во Франции, согласно опросу Elabe, лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон с 54,5% голосов. Марин Ле Пен, предположительно, может набрать 45,5% голосов.
Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получила право открыть единственные теледебаты перед вторым туром выборов главы республики, где её единственным соперником будет действующий президент Эммануэль Макрон.
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