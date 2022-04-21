21 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 07:53 — REGNUM Сообщение Пограничной охраны Финляндии о том, что погранпереход «Париккала» на финско-российской границе, используемый только для грузоперевозок без возможности передвижения пассажирского трафика, был закрыт «до дальнейшего уведомления», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Самоизоляция Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969

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"Культурные ценности отжать не получилось, так решили по-другому нагадить? Ну-ну», — написала Марина Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие меры приняты исключительно ради создания видимости якобы изоляции Российской Федерации от внешнего мира.

«Забавно наблюдать, как Запад пытается делать вывод, что Россия оказалась в изоляции, но по факту в изоляции оказались все эти западные страны», — отметила Александра Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что пока Финляндия следует антироссийским трендам в Европе, но этому процессу рано или поздно наступит конец.

«Ничего-ничего, пьяный антироссийский угар закончится и наступит время долгого похмелья и отрезвления. Я думаю, что начнётся всё ближе к августу, когда кошельки европейцев начнут прям значительно пустеть, а холодильник побеждать телевизор», — предрекает Дмитрий Ш.

«Сегодня все вместе с этой паникой вводят антироссийские санкции, а потом благополучно попытаются вернуться на наш рынок. Уверен, так и будет», — написал Руслан Б.

Часть людей полагает, что Финляндия продемонстрировала России жест агрессии, а значит, Москва должна ответить на это таким образом, чтобы Хельсинки задумалось о своём поведении.

«Значит, нужно закрыть доступ финнам до российских ресурсов, в особенности леса. Посмотрим, как они запоют, когда у них работники без средств существования останутся», — пишет Виктор С.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что соседствующая с Россией Финляндия не должна становиться предметом ненависти для нашего народа. Наоборот, граждане призывают показывать финнам, что мы были бы ради видеть их, в особенности если бы они решили потратить на территории Российской Федерации свои денежки.

«Только недавно предлагал наказать вместо Словакии и Чехии Финляндию, потому что с первыми двумя у нас нет границы, а эти тут под боком. А они решили сами свой народ покарать! Забавно и смешно. Надеюсь, наши поступить грамотно. Может быть, следует сделать безвиз для граждан Финляндии, именно Финляндии, чтобы адекватные люди могли свалить из этой страны и устроиться на работу в Россию. Чтобы люди могли закупаться по более дешевым ценам у нас, оставлять деньги у нас. Мы должны привлечь граждан Финляндии к нам, всех граждан, кто этого захочет, и даже на ПМЖ. Как ни как это бывшая территория наша и там такие же свои люди, как и на Украине», — считает Hedgehog I.

Нашлись и те, кто уверены, что финское правительство совершает стратегическую ошибку и обрекает себя на тяжёлый кризис уже в скором будущем.

«Как бы они ни пытались изолировать такую страну, как Россия, не выйдет, мы слишком упорные и настойчивые. Вся Европа сейчас по швам трещит. Руководство Финляндии, видимо, не понимает, что скоро она станет утопающим, а спасение утопающих — дело самих утопающих», — подметил Рустам К.

Здание Государственного совета Финляндии (сс) Lumijaguaari

Напомним, 20 апреля Пограничная охрана Финляндии сообщила о том, что погранпереход «Париккала» на финско-российской границе, используемый только для грузоперевозок без возможности передвижения пассажирского трафика, был закрыт «до дальнейшего уведомления».