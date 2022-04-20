Богота, 21 апреля, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Не менее шестерых военнослужащих погибли в результате взрыва в департаменте Антиокия на северо-западе Колумбии, сообщает пресс-служба колумбийской национальной армии.

Sascha Grabow Колумбия

По предварительной версии, на военных была организована засада с применением взрывчатки. Группа военнослужащих ехала на грузовике, который был подорван бомбой. В результате взрыва погибли шестеро военных, еще пятеро получили ранения. Кроме того, еще один из колумбийских военнослужащих пропал без вести.

Власти подозревают в совершении теракта группировку, возглавляемую Эдвином Романом Веласкесом. Предполагается, что его группировка «Клан залива» занимается перевозкой и торговлей наркотиков в департаменте Антиокия.