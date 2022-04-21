Лондон, , 01:24 — REGNUM Индия должна поступиться своими интересами в отношениях с Россией и присоединиться к Западу, написал в своей статье для издания The Telegraph обозреватель Джереми Уорнер.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению журналиста, сотрудничество с РФ наталкивает на мысль о том, что индийское правительство находится в едином лагере с Китаем. Уорнер отмечает, что такое положение дел «неприемлемо» и «вызывает серьезные вопросы».

Он призвал Нью-Дели отказаться от выгодных контрактов на закупку нефти и вооружений у России, а индийского премьер-министра Нарендру Моди — «окончательно определиться, на чьей он стороне». По словам Уорнера, взамен Индия получит от Запада военные системы по субсидированным ценам. Обозреватель также считает, что индийская сторона должна войти западную коалицию против Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта стало известно, что Россия и Индия завершили создание совместной системы межбанковских платежей, которая является аналогом SWIFT.

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