Луганск, , 01:19 — REGNUM Новость о ликвидации «титулованного» инструкторами НАТО «укронациста» в населённом пункте Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров 20 апреля в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Кадырова, о ликвидации в городе Попасной «титулованного» инструкторами НАТО «укронациста» принёс весть заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов. Некий Щербак Геннадий Александрович, как о нём рассказывали авторитетные западные военные ведомства, был «чуть ли не героем фильмов боевиков».

Также Кадыров напомнил, что украинским карателям предоставляли несколько раз возможность сдаться. Теперь же, как уточнил глава Чечни, они упустили свой шанс безвозвратно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров заявил о переходе под контроль российских войск в ходе спецоперации города Рубежное (ЛНР).

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