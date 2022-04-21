Москва, 21 апреля 2022, 01:01 — REGNUM На юге Центральной России и в Новой Москве 21 апреля ожидаются сильные дожди. Об этом 21 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в этих регионах также «ожидается ветер до 25 м/с».
Вильфанд отметил, что сильные осадки не обойдут стороной и Новую Москву. Что касается остальной территории столичного региона, там будут преобладать преимущественно умеренные осадки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области спасатели предупреждают о непогоде.
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