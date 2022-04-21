Москва, , 01:01 — REGNUM На юге Центральной России и в Новой Москве 21 апреля ожидаются сильные дожди. Об этом 21 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ливень Admnvrsk.ru

приводит его слова ТАСС «Интенсивные осадки прогнозируются в четверг в южной части Центрального федерального округа: Рязанская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Калужская, Тульская, Брянская области».

По словам синоптика, в этих регионах также «ожидается ветер до 25 м/с».

Вильфанд отметил, что сильные осадки не обойдут стороной и Новую Москву. Что касается остальной территории столичного региона, там будут преобладать преимущественно умеренные осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области спасатели предупреждают о непогоде.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области ожидаются ливни