Берлин, , 00:56 — REGNUM В Берлине правоохранительные органы расследуют более 200 преступлений против русскоязычных жителей, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на полицию немецкой столицы.

Русофобия Mirtesen.ru

По ее данным, с 24 февраля ведомство расследует 206 таких преступлений. Правонарушения в отношении русскоязычных жителей Берлина совершались разные — оскорбления, порча имущество, а также насильственные действия.

При этом берлинская полиция расследует и уголовные дела о публичной демонстрации буквы Z. В Германии ее воспринимают, как поддержку российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее в Германии органы внутренних дел заявили о сотнях преступлений против русскоязычного населения, совершенных в стране с 24 февраля по 31 марта. При этом большая часть из них была совершена из-за русофобии.