Берлин, 21 апреля, 2022, 00:56 — ИА Регнум. В Берлине правоохранительные органы расследуют более 200 преступлений против русскоязычных жителей, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на полицию немецкой столицы.

Mirtesen.ru Русофобия

По ее данным, с 24 февраля ведомство расследует 206 таких преступлений. Правонарушения в отношении русскоязычных жителей Берлина совершались разные: оскорбления, порча имущества, а также насильственные действия.

При этом берлинская полиция расследует и уголовные дела о публичной демонстрации буквы Z. В Германии ее воспринимают как поддержку российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее в Германии органы внутренних дел заявили о сотнях преступлений против русскоязычного населения, совершенных в стране с 24 февраля по 31 марта. При этом большая часть из них была совершена из-за русофобии.