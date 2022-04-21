Вашингтон, 21 апреля 2022, 00:52 — REGNUM Ситуацию в мировой экономике и энергетическом секторе, а также тему продовольственной безопасности обсудили глава минфина США Джанет Йеллен и министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан в ходе встречи в формате видеоконференции. Об этом 20 апреля сообщило на своем сайте американское финансовое ведомство.
Они также затронули происходящее на Украине. Кроме того, министры также поделились мнениями по поводу расширения двустороннего сотрудничества в экономической сфере, а также по проблемам глобального здравоохранения и изменению климата.
Йеллен подчеркнула важность отношений Вашингтона и Эр-Риада, и поприветствовала сотрудничество обеих стран в борьбе с финансированием терроризма на Ближнем Востоке.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй, в статье для ежедневной газеты «Хуаньцю шибао», выразил мнение, что переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях запустит обрушение доллара и вызовут крах существующей мировой финансовой системы.
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