Вашингтон, 21 апреля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Ситуацию в мировой экономике и энергетическом секторе, а также тему продовольственной безопасности обсудили глава минфина США Джанет Йеллен и министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан в ходе встречи в формате видеоконференции. Об этом 20 апреля сообщило на своем сайте американское финансовое ведомство.

U.S. Federal Reserve Джанет Йеллен

Они также затронули происходящее на Украине. Кроме того, министры также поделились мнениями по поводу расширения двустороннего сотрудничества в экономической сфере, а также по проблемам глобального здравоохранения и изменению климата.

Йеллен подчеркнула важность отношений Вашингтона и Эр-Риада и поприветствовала сотрудничество обеих стран в борьбе с финансированием терроризма на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй в статье для ежедневной газеты «Хуаньцю шибао» выразил мнение, что переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях запустит обрушение доллара и вызовет крах существующей мировой финансовой системы.